Testurteil 'Sehr gut' – Warum Produkte getestet werden

Klopapier, Chips, Kosmetikartikel, Elektrogeräte… In Deutschland werden jedes Jahr tausende Produkte getestet. Aber warum? Und wie läuft so ein Warentest eigentlich ab? Robert trifft die Schüler:innen der 8. Klasse am St. Ursula Gymnasium in Brühl. Sie machen beim deutschlandweiten Wettbewerb 'Jugend testet' mit und nehmen unter anderem Klopapier, Haargummis, Nagellack und Schokocremes in die Mangel.

Außerdem besucht Robert die Stiftung Warentest in Berlin. Warum die Produkte dort 'undercover' gekauft und in streng geheimen Lagern aufbewahrt werden? Und wie die Profis Produkte testen? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von neuneinhalb.

Stand: 09.01.2023, 16:36 Uhr