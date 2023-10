Kinderarmut in Deutschland – Wenn Familien wenig Geld haben

Deutschland ist ein reiches Land – und doch leben bei uns immer mehr Kinder und Jugendliche in Armut. neuneinhalb Reporterin Jana besucht einen Jugendtreff in Gelsenkirchen. Die Stadt im Ruhrgebiet zählt zu den ärmsten Städten Deutschlands und viele Kinder und Jugendliche, die den Treff besuchen, sind von Armut betroffen - auch Angelina.

Ihre Mutter Tine ist alleinerziehend und obwohl sie arbeitet, verdient sie einfach nicht genügend Geld zum Leben. Was das für Angelinas Familie bedeutet? Wie sich Armut auf die Zukunft von Kindern und Jugendlichen auswirken kann? Und was in Deutschland dagegen unternommen wird? Das zeigt diese Folge neuneinhalb.