Likes, Abos, Follower – Ich bin Influencerin

Nina ist 15 Jahre alt und schon ein Star auf Social Media. Denn ihr folgen Hunderttausende Menschen auf YouTube, Instagram und TikTok. Sie ist Influencerin und unterhält ihre Follower*innen regelmäßig mit kreativen Posts. Das ist eine Menge Arbeit. Nina nimmt neuneinhalb Reporterin Jana mit in ihren Influencer-Alltag und zeigt ihr, wie ihr Influencerinnenleben aussieht und wie sie damit sogar Geld verdient.

Jana darf selbst ausprobieren, wie man ein cooles TikTok-Video macht und ist bei einem von Ninas Fotoshootings dabei. Ob Influencen in jedem Alter okay ist? Und welche Influencer-Tipps Nina und Jana für dich haben? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von neuneinhalb.