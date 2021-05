Wenn du Lust hast, dich auf Social Media auszuprobieren, dann haben wir ein paar Tipps für dich gesammelt.

Video starten, abbrechen mit Escape Tipps fürs Influencen und deinen Auftritt bei Social Media. neuneinhalb – Deine Reporter. . 01:25 Min. . Verfügbar bis 15.05.2026. Das Erste.

Hier sind die Tipps noch mal zum Nachlesen:

Meistens muss man mindestens 13 Jahre alt sein, um sich bei Social-Media-Plattformen anzumelden.

1. Hol deine Eltern mit ins Boot! Bevor du dir ein Konto bei Instagram, YouTube oder TikTok machst, erzähl ihnen von deinen Plänen und macht es zu eurem gemeinsamen Projekt. Sprich mit ihnen ab, was okay ist und vor allem, was nicht. Und gib deinen Eltern Bescheid, wenn du unangenehme Nachrichten bekommst.



2. Schütze deine Privatsphäre! Zeige nicht, wo du wohnst und verrate deine Adresse nicht. Behalte auch deinen Nachnamen und deine Handynummer für dich. Fotografiere und poste nicht ohne Absprache deine Freundinnen, Freunde oder Geschwister.



3. Wenn du dich beim Video machen erstmal ausprobieren möchtest, musst du nicht direkt auf YouTube loslegen. Unser Tipp ist die Plattform 'juki' von Kindersache.de . Das ist eine Art sichere Version von YouTube, wo sehr auf den Jugendschutz geachtet wird. Hier werden deine Videos von einer Redaktion angeschaut, bevor sie online gehen. Du bekommst Tipps und kannst in einem geschützten Raum üben.Zum Schluss ist vor allem eins wichtig: Es muss Spaß machen! Egal, wie du aussiehst oder welche Themen dir wichtig sind. Du kannst Social Media als deine kreative Bühne nutzen und dich dort austoben.