Die Rückkehr des Luchses - Luam trifft die größte Raubkatze Europas

Pinselohren, Backenbart und Stummelschwanz: Mit wem ist Luam heute verabredet? Mit der größten Raubkatze Europas, dem Luchs! Um ihn zu treffen, ist Luam im Nationalpark Harz unterwegs, denn hier wurden vor etwas mehr als 20 Jahre Luchse wiederangesiedelt.

Einen Luchs in freier Wildbahn zu sehen, ist allerdings ein riesiger Glücksfall. Luchse sind nämlich extrem scheue Tiere, die Menschen meiden. Wie nah Luam einem Luchs am Ende tatsächlich kommt? Warum die Tiere in Deutschland ausgestorben waren? Und wieso sie nach wie vor bedroht sind? Das und mehr zeigt diese Folge neuneinhalb!

Stand: 18.05.2023, 11:07 Uhr