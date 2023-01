Eichhörnchen in Not - Vera rettet die kleinen Nager

Eichhörnchen gelten nicht als gefährdete Art, trotzdem brauchen sie in manchen Situationen unsere Hilfe. In Eichhörnchen-Rettungsstationen in ganz Deutschland werden jedes Jahr tausende hilflose Tiere abgegeben. Tessniem besucht Vera von der Eichhörnchenhilfe Spessart, die allein in diesem Jahr schon über 100 Eichhörnchen in Not aufgepäppelt und wieder ausgewildert hat.

Gerade leben 16 Tiere bei ihr, zum größten Teil Jungtiere, die den Winter draußen nicht überstehen würden. Ein ganz spezieller Fall ist Eichhörnchen Frieda. Was Vera alles tut, damit Frieda im Frühjahr wieder zurück in den Wald kann? Wie wir Menschen Eichhörnchen helfen können? Und was du machen solltest, wenn du ein hilfloses Eichhörnchen findest? Das erfährst du in dieser Folge.

Stand: 17.01.2023, 14:43 Uhr