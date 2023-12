Tiere unterm Weihnachtsbaum – Warum Tierheime Alarm schlagen

Ein Hund zum Gassigehen oder ein Kaninchen zum Kuscheln: Ein eigenes Haustier zu haben, ist ein großer Wunsch vieler Kinder, aber auch eine große Verantwortung. Die Arbeit, die ein Haustier macht, unterschätzen viele. Nicht selten landen Haustiere dann irgendwann im Tierheim.

Jana besucht so ein Heim in Köln und hilft Tierpflegerin Leonie dabei, die Tiere zu versorgen, die dort abgegeben wurden. Beim Reinigen der Hundezwinger kommt Jana ganz schön ins Schwitzen. Warum viele Tierheime im Moment total überfüllt sind? Was Corona damit zu tun hat? Und warum einige Heime vor Weihnachten trotzdem keine Tiere vermitteln? Das und mehr zeigt diese Folge von neuneinhalb.