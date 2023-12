Haustier-Quiz

Haustiere sind toll - man kann mit ihnen toben, schmusen oder sie beobachten. Einige Tiere benötigen viel Aufmerksamkeit und Zeit, andere sind pflegeleicht. Als Tierhalter sollte man sich aber in jedem Fall mit seinem Haustier auskennen und zum Beispiel seine 'Sprache' verstehen. Was weißt du über Haustiere? Teste dein Wissen in unserem Quiz! | mehr