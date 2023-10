Vorsicht, Zecke! – Wie man sich vor den kleinen Blutsaugern schützen kann

Sie gilt als das gefährlichste Wildtier Deutschlands: Die Zecke. Denn mit ihrem Stich kann sie verschiedene Krankheiten übertragen.

Video starten, abbrechen mit Escape Vorsicht Zecken! – Wie man sich vor den kleinen Blutsaugern schützen kann neuneinhalb – Deine Reporter. . 09:30 Min. . UT . Verfügbar bis 03.07.2026. Das Erste.

Gemeinsam mit Biologin Katrin macht Jana sich auf die Jagd nach dem ‚gemeinen Holzbock‘, der häufigsten Zeckenart in Deutschland. Der ist zwar gerade Mal so groß wie ein Stecknadelkopf, hat aber echte Superkräfte: Wie Zecken mit einer Blutmahlzeit das Hundertfache an Gewicht zunehmen? Unter welchen Bedingungen sie überall auf der Welt überleben können? Und wie du dich mit dem richtigen Socken-Style vor Zeckenstichen schützen kannst? Das erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.

Wer vermutet, eine exotische Zecke gefunden zu haben (Hyalomma, Braune Hundezecke), kann diese an die Universität Hohenheim schicken, um sie bestimmen zu lassen. Schicke am besten vorab ein Foto an tropenzecken@uni-hohenheim.de. Eine Anleitung zum Verschicken der lebenden Zecke findest du hier: