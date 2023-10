Kopfläuse sind sogenannte Parasiten. Parasiten befallen andere, in der Regel größere Lebewesen und leben auf deren Kosten.

Kopfläuse sind zwei bis drei Millimeter große Insekten. Ihr Lebensraum sind unsere Köpfe, denn sie können ausschließlich auf dem menschlichen Kopfhaar überleben. An ihren sechs Beinen haben Kopfläuse Klauen, mit denen sie sich richtig gut an unseren Haaren festhalten und daran entlanglaufen können. Um sich zu ernähren, stechen sie mehrmals am Tag in die Kopfhaut und saugen Blut. Die Bisse und der Speichel der Kopfläuse verursachen den typischen Juckreiz am Kopf.

Kopfläuse werden von Mensch zu Mensch übertragen. Sie können weder springen noch fliegen. Wenn zwei Personen eng nebeneinanderstehen, können sie von einem Kopf auf den anderen laufen. Ein Kopflausbefall hat also nichts mit fehlender Sauberkeit zu tun. Dafür muss man sich nicht schämen.

Wie du sie wieder los wirst

Auch nach der Behandlung mit dem Läusemittel sollte noch etwa drei Wochen lang immer wieder mit einem Läusekamm überprüft werden, dass wirklich keine Läuse nachgeschlüpft sind.

Kopfläuse übertragen keine Krankheiten, aber sie sind meist unangenehm und vermehren sich sehr schnell. Deswegen solltest du schnell reagieren, wenn du betroffen bist. Die Haare müssen zunächst mit einem speziellen Läusemittel behandelt werden. Um alle Läuse zu erwischen, sollten die Haare anschließend von der Kopfhaut bis zu den Spitzen mit einem feinzinkigen Läusekamm gekämmt werden. So erwischt man nicht nur die Kopfläuse selbst, sondern auch ihre Eier, die Nissen. Das ist sehr wichtig, damit die Läuse sich nicht weiter vermehren. Um sicher zu gehen, dass die Haare läusefrei sind, muss das Ganze nach acht bis zehn Tagen noch einmal wiederholt werden.

Bei Läusebefall gilt Meldepflicht

Wenn du Läuse hast, bist du verpflichtet in der Schule Bescheid zu geben. Das steht im Infektionsschutzgesetz. Außerdem darfst du erst dann wieder zur Schule gehen, wenn du die Kopflausbehandlung durchgeführt hast. So soll verhindert werden, dass sich die Läuse weiterverbreiten.

Um die Läuse loszuwerden, ist es allerdings nicht nötig, die komplette Wohnung zu putzen, alles zu waschen und die Kuscheltiere einzufrieren. Kopfläuse verlassen den Kopf nämlich fast nie. Und wenn doch, sterben sie schon nach kurzer Zeit.

Stand: 24.10.2023, 13:45 Uhr