Fünf Tipps zum Umgang mit Wespen

Wespen sind gute Schädlingsbekämpfer und dienen als Nahrung für viele andere Tiere, wie zum Beispiel Vögel. Außerdem stehen die schwarz-gelben Insekten unter Schutz und dürfen weder getötet noch gefangen werden. Was kannst du also tun, wenn Wespen dir zu nahe kommen oder ein Nest an eurem Haus bauen? Wir haben ein paar gute Tipps für dich zusammen gestellt. | mehr