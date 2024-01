Putzanleitung Stolpersteine

Mehr als 100.000 Stolpersteine in Deutschland und weiteren Ländern in Europa er­­innern an die Opfer des Nationalsozialismus. Auf Messingtafeln, die in den Bürgersteig eingelassen wurden, sind die Namen von Verfolgten und Ermordeten eingraviert. Mit der Zeit wird das Messing allerdings leider matt. Deshalb zeigen wir dir, wie du Steine und damit auch die Erinnerung an die verfolgten Kinder, Frauen und Männer aufpolieren kannst.

Ein wichtiger Hinweis vorweg: Reinige den Stolperstein vorsichtig! Benutze niemals aggressive Reinigungsmittel, Bürsten mit harten Borsten oder Hochdruckreiniger, da diese die Stolpersteine beschädigen können! Und denke daran, dass du nicht nur einen Stein reinigst, sondern das Andenken an Menschen pflegst, die etwas Schreckliches erlebt haben.



Hier findest du eine einfache Anleitung, wie du die Stolpersteine richtig reinigst.



Du brauchst:



einen Spülschwamm

Reinigungsmittel für Messing oder Metall

zwei saubere Lappen

eine Sprühflasche mit Wasser

Gummihandschuhe

(optional) feine Stahlwolle aus dem Baumarkt (Körnung 000 oder 0000)

Und so wird‘s gemacht:



Ziehe Gummihandschuhe an, um deine Hände zu schützen. Entferne mit einem der Lappen den groben Schmutz und Staub vom Stolperstein. Gib eine kleine Menge Reinigungsmittel auf den Spülschwamm und reibe den Stolperstein gründlich damit ein. Lass das Reinigungsmittel etwa 30 Sekunden lang einwirken. Nun poliere den Stolperstein kräftig mit dem Schwamm bis er glänzt. Spüle den Stein mit Wasser aus der Sprühflasche ab und trockne ihn dann mit dem zweiten sauberen Lappen ab. Wenn du Stahlwolle zur Hand hast, kannst du den getrockneten Stolperstein damit abschließend polieren. Das verleiht ihm zusätzlichen Glanz.

Stand: 23.01.2024, 11:13 Uhr