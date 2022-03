Seit Russland vor einigen Tagen in die Ukraine einmarschiert ist, blickt die ganze Welt auf das Land. Täglich hören wir von Kämpfen und Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen. Was passiert ist, wie andere Länder versuchen, den Krieg zu stoppen und was jede und jeder einzelne von uns tun kann, um zumindest ein wenig zu helfen, darum geht es in diesem neuneinhalb kompakt.

Stand: 03.03.2022, 11:46 Uhr