neuneinhalb kompakt - Öl-Embargo

In den Nachrichten hört und liest man seit einigen Wochen immer wieder von einem 'Öl-Embargo'. Politikerinnen und Politiker der EU möchten in Zukunft kein Öl aus Russland mehr kaufen und den russischen Präsidenten Putin so unter Druck setzen, damit er den Krieg in der Ukraine möglichst schnell beendet. Wie genau soll dieser Plan funktionieren? Warum wird so viel darüber diskutiert? Und welche Folgen hätte ein Verbot von russischem Öl für uns in Deutschland? Das erklären wir euch in diesem neuneinhalb kompakt.

Stand: 18.05.2022, 11:10 Uhr