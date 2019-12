ABF, BFF, Besties - Wie wichtig beste Freund*innen sind

ABF, BFF, Besties oder einfach nur beste Freundin oder bester Freund - viele von uns haben eine*n und wissen, wie glücklich Freundschaft machen kann. Aber wieso ist das so? Reporter Robert macht den großen ‚neuneinhalb Freundschaftstest‘. Dazu hat er die besten Freund*innen Minou und Lina und Ben und Alex eingeladen. Was macht ihre Freundschaft so besonders? Und kennen sie sich wirklich so gut, wie sie glauben?

Außerdem will Robert wissen, wie man richtig streitet. Denn auch Streit gehört zu einer Freundschaft dazu. Welche Streit-Tipps Psychologin Elisabeth Raffauf gibt und wie der große ‚neuneinhalb Freundschaftstest‘ ausgeht? Das erfährst du hier bei neuneinhalb.