Wenn in den meisten Schulen morgens um 8 Uhr die erste Stunde beginnt, wären viele Schüler*innen am liebsten noch an einem ganz anderen Ort – nämlich zu Hause in ihrem Bett! Immer wieder wird gefordert, dass die Schule erst später beginnt, zum Beispiel um 9 Uhr. Aber ist es wirklich so, dass der frühe Schulbeginn für viele Kinder und Jugendliche ein Problem ist?

Video starten, abbrechen mit Escape Müde im Unterricht – Warum beginnt die Schule so früh?. neuneinhalb . . 09:20 Min. . UT . Verfügbar bis 11.01.2025. Das Erste.

Das möchte Robert herausfinden und macht einen Test mit einer 6. Klasse. Was dieser Test mit zwei Vögeln, der Lerche und der Eule zu tun hat? Und welche Tipps eine Schlafforscherin für dich hat, damit du morgens besser aus dem Bett kommst? Darum geht’s in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 02.01.2020, 15:56