Wind, Wellen, Mist – Was sind erneuerbare Energien?

Erneuerbare Energien? Der Strom der Zukunft? Was es damit auf sich hat, will Robert in dieser Folge von neuneinhalb herausfinden. Dabei werden sowohl seine Beine als auch seine Nase auf eine harte Probe gestellt. Nach 300 Stufen im Turm eines schwankenden Windrades, erfährt er auf über 60 Meter Höhe, wie aus Wind Strom gewonnen wird.

Zurück auf dem Boden geht es für ihn weiter zu einem riesigen Haufen Mist. Wie Pferdeäpfel, Hühnermist und Zuckerrüben für ein gutes Klima sorgen können? Welche Nachteile die einzelnen Energiegewinnungsmethoden haben? Und wie wir in Zukunft Strom aus Wellen gewinnen könnten? Darum geht es in dieser Folge von neuneinhalb!