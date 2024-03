Große Wasserkraftwerke gibt es in Deutschland schon seit mehr als hundert Jahren.

Weltweit gesehen ist Wasserkraft die bedeutendste erneuerbare Energie und die einzige, die gleichmäßig Strom liefern kann – anders als etwa Wind und Sonne, die auch mal Pause machen. Trotzdem erzeugen wir in Deutschland nur einen kleinen Teil unseres erneuerbaren Stroms mithilfe der Wasserkraft. Dabei ist sie in Deutschland gut ausgebaut: Überall dort, wo ein Aufstau möglich und ausreichende Wassermengen in Flüssen vorhanden sind, befinden sich bereits Wasserkraftwerke. Es fehlt aber an weiteren geeigneten Standorten.

Wie erzeugt man Strom mithilfe von Wasser?

Das bergige Bayern erzeugt von allen Bundesländern am meisten Strom mit Wasserkraft.

Um die Kraft des Wassers nutzen zu können, muss man es aufstauen und kontrolliert zum Wasserkraftwerk leiten. Dort befinden sich Turbinen, also Maschinen mit großen Schaufelrädern, die durch das abwärts strömende Wasser in Bewegung geraten. Die Turbinen geben die Bewegungsenergie an Generatoren weiter, und diese erzeugen daraus elektrische Energie, also Strom. Die Leistung eines Wasserkraftwerks hängt dabei von zwei wesentlichen Faktoren ab: Wieviel Wasser fließt durch? Und wie groß ist der Höhenunterschied, den das Wasser dabei überwindet? Eine größere Fallhöhe bedeutet mehr Wumms!

Warum ist Deutschland keine Wasserkraftnation?

Mithilfe von Dämmen können Flüsse zu riesigen Seen aufgestaut werden.

Um im großen Stil Strom aus Wasserkraft erzeugen zu können, braucht es also nicht nur Flüsse. Idealerweise gibt es dazu noch hohe Berge, so dass das Wasser aus möglichst großer Höhe auf die Turbinen der Wasserkraftanlagen fallen kann. Und hohe Berge gibt es bei uns nur ganz im Süden. Das ist ein wichtiger Grund, weshalb von all dem Strom, den wir in Deutschland erzeugen, nur vier Prozent aus der Wasserkraft kommen – also sehr wenig.

Andere Länder, wie zum Beispiel Norwegen, Brasilien und Österreich, haben in Sachen Wasser PLUS Berge mehr zu bieten. In diesen Ländern ist Wasserkraft sogar die wichtigste Energiequelle überhaupt und es gibt extrem leistungsstarke Anlagen mit Mega-Dämmen und -Stauseen. Solche Anlagen zu bauen, ist aber nicht nur aufwändig und teuer, sondern auch ein massiver Eingriff in die Natur, der gegenüber dem Nutzen der erneuerbar erzeugten Energie abgewogen werden muss.

