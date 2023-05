Wasserstoff – Die grüne Energie der Zukunft?

Weltweit forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Lösungen im Kampf gegen die Klimakrise. Wasserstoff gilt dabei als große Hoffnung! Er soll uns in Zukunft mit Energie versorgen und klimaschädliche fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Erdgas ersetzen. Denn wird Wasserstoff zu Strom umgewandelt, entstehen dabei keine schädlichen Abgase. Aber ist Wasserstoff wirklich der Energieträger der Zukunft?

In dieser neuneinhalb Folge fährt Tessniem in das „Wasserstoffdorf“ Bosbüll in Schleswig-Holstein. Es stellt Wasserstoff nicht nur in großen Mengen her, sondern betreibt auch eine Wasserstoff-Tankstelle für Busse und Autos. Wie genau man Wasser in Wasserstoff verwandeln kann? Warum das nur unter bestimmten Bedingungen umweltfreundlich ist? Und was aus dem Auspuff eines Wasserstoffbusses kommt? Das erfährst du in dieser Folge von neuneinhalb.