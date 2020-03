Corona - Wie das Virus unseren Alltag auf den Kopf stellt

Das Coronavirus hat unseren Alltag auf den Kopf gestellt. Viele von uns müssen momentan zuhause bleiben, Schulen, Kitas und zahlreiche Geschäfte sind geschlossen, Reisen ins Ausland verboten. Wir klären für euch, wieso diese extremen Sicherheitsvorkehrungen wichtig sind und wie sie helfen können, dass sich weniger Menschen mit dem Coronavirus anstecken.

Außerdem spricht Mona mit Birgit. Sie hat sich mit dem Coronavirus angesteckt und ist deshalb mit ihrer gesamten Familie in Quarantäne. Wie sich die Infektion mit dem Virus für sie anfühlt? Was es bedeutet in Quarantäne zu sein? Und wie wir am besten mit Oma und Opa umgehen? Das erfahrt ihr in dieser Folge neuneinhalb.