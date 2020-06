Der Wald ist in Gefahr. Manche Wissenschaftler und Forstwirte sprechen sogar von einem Waldsterben. Aber warum geht es den Bäumen so schlecht? Das will Robert erfahren und geht dafür, na klar, in den Wald!

Waldsterben - Sind unsere Bäume in Gefahr? . neuneinhalb . . 09:31 Min. . UT . Verfügbar bis 06.06.2025. Das Erste.

Gemeinsam mit Försterin Andrea schaut er sich an, welche Schäden die Trockenheit der letzten Jahre und verschiedene Schädlinge in ihrem Waldrevier verursacht haben. Wie dem Wald geholfen werden kann, will Robert im Kölner Waldlabor herausfinden. Dort wird nämlich daran geforscht, wie der Wald der Zukunft aussehen könnte. Welche Bäume demnächst vielleicht in unseren Wäldern wachsen? Und was die Klimakrise mit dem Waldsterben zu tun hat? All das klärt Robert in dieser Folge von neuneinhalb.

Stand: 28.05.2020, 15:31