Die Bilder der Überschwemmungen der letzten Tage haben ganz Deutschland geschockt. Viele Menschen haben ihr Hab und Gut, manche sogar ihr Leben verloren. Wie es zu dieser Hochwasserkatastrophe kommen konnte und wie den Betroffenen nun geholfen wird, darum geht es in diesem neuneinhalb kompakt.

neuneinhalb kompakt - Überschwemmungen. neuneinhalb – Deine Reporter.

Wenn du auch helfen willst, erkundige dich am besten im Internet auf Seiten der betroffenen Städten und Gemeinden. Auch Hilfsorganisationen wie das Technische Hilfswerk, das Rote Kreuz oder die Freiwillige Feuerwehr haben viele Helfer:innen im Einsatz. Sie wissen am besten, was vor Ort aktuell gebraucht wird.



Die Hilfsorganisation aus unserem kompakt erreichst du über diese Internetadresse: http://www.existenzhilfe-kerpen.de/



In vielen Orten sind inzwischen ausreichend Sachspenden vorhanden. Falls du mit deiner Familie für die Betroffenen der Flutkatastrophe Geld spenden willst, könnt ihr das zum Beispiel bei diesen offiziellen Spendenkonten tun:



NRW hilft

Eine Initiative der NRW-Landesregierung und mehrerer Hilfsorganisationen

IBAN: DE05 3702 0500 0005 0905 05

Bank für Sozialwirtschaft



Aktion Deutschland Hilft

Bündnis deutscher Hilfsorganisationen

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30

BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: ARD / Hochwasser

Stand: 19.07.2021, 12:11