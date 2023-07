neuneinhalb kompakt - Hochwasserschutz

Es war eine der schwersten Naturkatastrophen der deutschen Geschichte: Nach sintflutartigen Regenfällen kam es im Sommer 2021 vor allem in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu schweren Überschwemmungen. Etliche Ortschaften wurden verwüstet und mehr als 180 Menschen starben. Zwei Jahre später blickt dieses neuneinhalb kompakt auf die damaligen Ereignisse zurück, stellt aber vor allem die Frage, was sich seitdem in Sachen Hochwasserschutz getan hat.

Wie entstehen Hochwasser und welche Maßnahmen können ergriffen werden, um ihre Folgen abzumildern? Dieses kompakt macht klar: Hochwasser lassen sich nicht verhindern. Dass sie sich zu Katastrophen auswachsen, aber schon.

Stand: 06.07.2023, 11:30 Uhr