Wertvoll oder Schrott? - Wie Batterien recycelt werden

Große, kleine, runde, eckige – es gibt viele verschiedene Batterien. Die meisten von ihnen kann man nur einmal benutzen. Doch wenn sie leer sind, gehören Batterien auf gar keinen Fall in den Hausmüll. Wo man sie stattdessen hinbringen sollte und was aus ihnen alles Neues entstehen kann, das finden Jana und Gesa in dieser Folge neuneinhalb heraus.

Jana hilft Didi, der für eine Batterie-Recycling-Firma arbeitet und alte Batterien zum Beispiel in Supermärkten, Drogeriemärkten oder Baumärkten einsammelt. Für die Batterien geht’s dann ab zur Recycling-Anlage, wo auch schon Gesa wartet. Dort zeigt ihr Florian wie Tausende von eingesammelten Batterien sortiert und auseinandergenommen werden und er verrät, was alte Batterien mit Sonnencremes und Fahrrädern zu tun haben. Das alles und mehr erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.