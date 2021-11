Tschüss, Plastik! - Geht es auch ohne Verpackungsmüll?

Käse, Obst, Süßigkeiten, Shampoo – fast alles, was wir im Supermarkt kaufen können ist in Plastik verpackt. Denn Plastik ist als Verpackungsmaterial günstig und praktisch. Aber: So entstehen jedes Jahr riesige Berge an Verpackungsmüll, die auf der Welt große Probleme verursachen. Jana will wissen, warum so viele Waren in Plastik verpackt werden und ob es nicht auch anders geht. Bei der Familie des 11-jährigen Carols erfährt sie außerdem, was jede/r einzelne von uns unternehmen kann, um Plastikmüll zu vermeiden und - wie Bienenwachs dabei helfen kann! All das und mehr zeigt diese Folge von neuneinhalb.