Geheime Wahl: Ein Wähler wirft seinen ausgefüllten Wahlzettel in die Urne, so bleibt alles anonym.

Deutschland ist in 16 Bundesländer – etwa Nordrhein-Westfalen, Sachsen oder Bayern – unterteilt. Jedes dieser Bundesländer hat seinen eigenen Landtag, ein Parlament, das von den Bürgerinnen und Bürgern des Bundeslandes gewählt wird und in dem über Gesetze debattiert und entschieden wird. Die Parteien und Politikerinnen und Politiker mit den meisten Stimmen bei einer Landtagswahl erhalten Sitze im Landtag. Nach Landtagswahlen findet sich, meist durch Koalitionsbildung, eine Landesregierung. In jedem Bundesland finden alle fünf Jahre neue Landtagswahlen statt. Dazu hat jedes Bundesland einen eigenen Wahltermin und auch ein eigenes Wahlsystem. Bei einigen ist das System ähnlich wie bei der Bundestagswahl.

