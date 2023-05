Ach, wäre das nicht schön, wenn man mit nur einem Klick das Getränk aus dem Kühlschrank direkt zum Fußballspiel im Garten geliefert bekommen würde? Was sich wie ein Zukunftstraum anhört, könnte mit Hilfe von Robotern schon bald Wirklichkeit werden

Eine Maschine mit vielen Gesichtern

Roboter sind Maschinen, die sich mit Hilfe von Motoren bewegen und verschiedene Aufgaben erledigen können. Die Bewegungen des Roboters werden dabei von einem Computerprogramm gesteuert. Um Aufgaben selbstständig zu erledigen, können Roboter aber auch mit Sensoren wie zum Beispiel einer Kamera ausgerüstet werden. Roboter können ganz unterschiedlich aussehen und verschiedenste Aufgaben übernehmen.

Curiosity ist ein fahrender Roboter, der mit vielen Instrumenten zur Untersuchung von Gestein, Atmosphäre und Strahlung auf dem Mars ausgestattet ist.

So gibt es zum Beispiel rollende Service-Roboter, die alte Menschen unterstützen können, kleine Roboter, die automatisch den Rasen mähen oder Roboter, die Bomben entschärfen. Auch im Weltraum werden mittlerweile Roboter eingesetzt. Dort erforschen sie zum Beispiel weit entfernte Planeten wie den Mars. Der ist für den Menschen nämlich viel zu weit weg. Dank des Marsroboters Curiosity kann dort aber trotzdem geforscht werden.

Sind Roboter die Arbeiter der Zukunft?

Schon heute erledigen Montageroboter die Arbeit von Menschen.

Vor allem aber in der Industrie, zum Beispiel im Autokarosseriebau, läuft heute nichts mehr ohne Roboter. Dort nehmen die einarmigen Maschinen dem Menschen viel Arbeit ab und schrauben, schweißen oder setzen Autos am Fließband zusammen. Und der Trend geht weiter, in vielen Bereichen der industriellen Produktion werden immer mehr Aufgaben von Robotern übernommen. Die Vorteile für die Unternehmen sind klar: Roboter werden nicht krank, verlangen kein Geld, arbeiten rund um die Uhr und erledigen, bis auf kleinere Ausfälle, ihre Arbeit immer gleich. Für einfache Tätigkeiten ist das ein großer Vorteil.

Roboter werden uns immer ähnlicher

Einzel- oder Doppelzimmer gefällig?

Roboter, die mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind, können aber noch ganz andere Aufgaben übernehmen und dabei zum Beispiel mit Menschen sprechen. Hotel-Roboter beispielsweise sind in der Lage, neu ankommende Gäste im Hotel zu begrüßen und einfache Fragen zu beantworten. Manche Hotel-Roboter sprechen nicht nur wie ein Mensch, sie sehen auch wie einer aus. Experten nennen diese menschenähnlichen Roboter humanoide Roboter.

Stand: 25.04.2023, 14:19 Uhr