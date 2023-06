ChatGPT im Klassenzimmer - Nie wieder Hausaufgaben?

ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz, die eigene Texte erzeugen kann. Gedichte interpretieren, Aufsätze schreiben oder lange Bücher zusammenfassen – all das ist für ChatGPT kein Problem. Klingt so, als ob die künstliche Intelligenz eine große Hilfe in der Schule sein könnte! Aber kann sie auch deine Hausaufgaben übernehmen, ohne dass deine Lehrerin oder dein Lehrer es herausfindet?

Das will Robert gemeinsam mit einer Schulklasse in einem Experiment herausfinden. Dabei erledigen alle ihre Hausaufgaben selbst – nur Frida nicht. Ob sie am Ende auffliegt und ob ChatGPT auch wirklich immer korrekte Informationen liefert? Das und mehr zeigt diese Folge neuneinhalb.

Stand: 05.06.2023, 20:56 Uhr