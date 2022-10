Die Zukunft ist jetzt

Digitalisierung ist ein Verfahren, mit dem man Fotos, Videos, Töne, Sprache und vieles mehr in eine Art Zeichensprache für Computer umwandeln kann. Mittlerweile wird der Begriff ‚Digitalisierung‘ aber auch verwendet, wenn es allgemein um die Veränderungen in der Welt geht, die durch die Nutzung von Computern und des Internets entstanden sind.

Wir schicken heute Nachrichten, Bilder oder Informationen in Sekundenschnelle ans andere Ende der Welt, in Firmen werden ganze Arbeitsschritte von Robotern erledigt, unseren Einkauf erledigen wir online. Die Digitalisierung entwickelt sich ständig weiter und verändert unsere Art zu leben, zu lernen und zu arbeiten. Hier findest du jede Menge Informationen über die Digitalisierung, darüber wie sie jetzt schon unser Leben beeinflusst und darüber, was in Zukunft möglich sein wird .