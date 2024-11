Joe Biden ist der 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Er setzte sich im Wahlkampf gegen Donald Trump durch und übernahm sein Amt im Januar 2021.

Der amerikanische Präsident hat das wichtigste Amt der USA inne: Er ist Staatsoberhaupt und gleichzeitig auch Regierungschef. Zum Vergleich: Bei uns in Deutschland ist die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler Regierungschef und der Bundespräsident ist das Staatsoberhaupt. Der US-Präsident vertritt die USA weltweit, besucht andere Länder und spricht mit deren Präsidenten und Regierungschefs. Ohne seine Zustimmung kann in den USA kein Gesetz in Kraft treten. Er hält auch viele öffentliche Reden, um die Menschen auf wichtige Dinge aufmerksam zu machen. All das gehört nämlich zu den Aufgaben eines Staatsoberhauptes.

Er bestimmt die Politik

US-Soldaten sind in vielen Ländern der Welt im Einsatz.

Als Regierungschef bestimmt der US-Präsident, an welchen Problemlösungen und Gesetzen seine Regierung arbeiten soll. Er gibt also vor, welche Politik in den USA umgesetzt wird. Außerdem ist er auch der Chef der Streitkräfte. Als solcher bestimmt er, in welche Länder Soldatinnen und Soldaten geschickt werden, um dort zu helfen oder auch zu kämpfen.

Eine Amtszeit dauert vier Jahre

Als erster Afro-Amerikaner wurde Barack Obama 2008 zum US-Präsidenten gewählt. Nach zwei Amtszeiten trat er 2017 sein Amt an Donald Trump ab.

Um Präsident der USA werden zu können, muss man in den USA geboren und mindestens 35 Jahre alt sein. Zusätzlich muss man seit mindestens 14 Jahren seinen Wohnsitz in den USA haben. Wer diese Voraussetzungen erfüllt, muss dann noch von einer Partei nominiert und schließlich gewählt werden. Die Präsidentschaftswahlen in den USA finden alle vier Jahre statt. Eine Wiederwahl ist nur ein Mal möglich – nach spätestens acht Jahren bekommen die USA immer einen neuen Präsidenten.

Die Liste der letzten zehn US-Präsidenten:

Seit 2021 Joe Biden

2017-2021 Donald Trump

2009-2017 Barack Hussein Obama

2001-2008 George Walker Bush

1993-2001 William Jefferson “Bill” Clinton

1989-1993 George Herbert Walker Bush

1981-1989 Ronald Wilson Reagan

1977-1981 James Earl “Jimmy” Carter

1974-1977 Gerald Ford

1969-1974 Richard Nixon

Stand: 14.03.2024, 14:02 Uhr