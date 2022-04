Kriege gibt es schon seitdem die Menschen sesshaft geworden sind. In Deutschland herrscht seit mehr als 75 Jahren Frieden. Aber das ist nicht überall auf der Welt so. Einige Länder führen Krieg gegeneinander, in anderen Staaten bekriegen sich verschiedene Gruppen im eigenen Land.

Stand: 31.03.2022, 13:29 Uhr