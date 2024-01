Was steckt drin in der Wurst?

Wir Deutschen lieben Wurst! Mehr als 1.500 verschiedene Sorten soll es hierzulande geben. Im Durchschnitt isst jeder in Deutschland rund 25 Kilo Fleisch- und Wurstwaren im Jahr! Aber was steckt eigentlich drin in der Wurst?

Um das herauszufinden, produziert Jana gemeinsam mit Metzger Max eine Schinkenwurst. Dabei erfährt sie, dass sich fast jeder Teil vom Schwein für eine ganz bestimmte Wurstsorte verwerten lässt, und dass Fleisch in Form von Wurst länger haltbar gemacht wird. So gesehen eine echt schlaue Erfindung! Es gibt allerdinge einen großen Haken: Zu viel Wurst ist ungesund. Warum? Das erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.

