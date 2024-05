Eine Vielzahl von Minderheiten statt einer klaren Mehrheit: Das ist in vielen Klassenzimmern Realität. Allein deshalb, weil rund 40 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland einen internationalen Background haben!

Außerdem unterscheiden sich die Einwanderungsgeschichten der Familien und ihre Lebensumstände stark. Was diese Vielfalt in der Vielfalt für unsere Gesellschaft bedeutet und wie sie entstanden ist? Darum geht’s in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 13.05.2024, 15:09 Uhr