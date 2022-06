Müll in der Natur – Ein Job für die KRAKE

Immer wieder veranstaltet der Verein KRAKE große Aufräumaktionen – egal ob im Park, am Fluss oder im Naturschutzgebiet. Diesmal packt neuneinhalb Reporterin Tessniem bei einer der Sammelaktionen am Kölner Rheinufer mit an. Chef-Krakling Christian und seine Tentakel-Kolleg:innen zeigen ihr, worauf man beim Aufräumen achten muss. Zum Einsatz kommt auch Spezial-Equipment, wie der Magnet-Rechen. Es braucht aber vor allem viele helfende Hände, um die Unmengen an Abfällen einzusammeln, die jedes Jahr bewusst oder unbewusst in der Natur geworfen werden. Das Problem hat sogar einen Fachbegriff: Littering.

Im MÜLLseum der KRAKE schaut sich Tessniem an, was für kuriose Sachen durch Littering in der Umwelt landen. Darunter sind zum Beispiel ein altes Trinkpäckchen, das noch aussieht wie neu, ein Vogelnest aus Plastikmüll und Wattestäbchen-Kunst. Hier erfährt sie, wie lange Müll braucht, um sich in der Natur zu zersetzen und welche negativen Auswirkungen er auf Natur und Tiere hat.

Zurück bei der Sammelaktion spricht Reporterin Tessniem mit den Kraklingen über deren nächsten Coup: Sie wollen eine schwimmende Müll-Falle im Rhein installieren. Damit soll Plastikmüll direkt aus dem Fluss gefischt werden. Wie die Falle aussieht und wie viel Müll die KRAKE diesmal mit ihren Tentakel zusammentragen konnte? Das zeigt diese neuneinhalb-Folge.

Stand: 09.06.2022, 09:47 Uhr