Hat es sich bald ausgezwitschert? Die Zahl der Singvögel in Deutschland und Europa ist in den letzten Jahren dramatisch gesunken. Reporterin Mona möchte herausfinden warum das so ist und was man dagegen tun kann.

Sperling, Lerche, Star – Singvögel in Gefahr neuneinhalb – für dich mittendrin. 09:28 Min. Das Erste.

Dafür besucht sie Angelika Bornstein von der Wildvogelhilfe Rhein-Sieg, die sich mit Hilfe vieler Freiwilliger um verletzte und kranke Vögel kümmert. Mit dabei sind auch Emily und Lina. Mona hilft den beiden Mädchen bei der Vogelfütterung, trifft einen zahmen Kormoran namens „Börnie“ und säubert das Schwimmbecken der kleinen Enten. Außerdem erfährt sie auf einem ganz besonderen Bauernhof, was Landwirte tun können, um den Singvögeln in Deutschland zu helfen. Was ein „Felderbsenfenster“ ist und was es bewirken kann? Und warum Rasenmähen schlecht für viele Vogelarten ist? Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von neuneinhalb.

Dieser Beitrag wurde 2020 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen diesem Stand und werden nicht aktualisiert.