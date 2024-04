Wenn Journalistinnen und Journalisten in einem Land nicht frei berichten können, ist das nicht nur ein Problem für sie selbst, sondern auch für alle anderen Menschen, die dort leben. Warum das so ist und wie es in Deutschland und anderen Ländern um die Pressefreiheit bestellt ist? Das zeigt dieses neuneinhalb kompakt.

Stand: 27.04.2024, 08:40 Uhr