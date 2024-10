Krasser Job - Berichten aus dem Krieg

Seit zwei Jahren führt Russland einen Angriffskrieg gegen die gesamte Ukraine. Fast täglich sehen wir seitdem Nachrichten über die Angriffe und das Leid, das sie verursachen. Auslandskorrespondenten und Kriegsjournalisten berichten von vor Ort und begeben sich für ihre Arbeit nicht selten in gefährliche Situationen.

Mit welchen Herausforderungen haben sie zu kämpfen? Und wie gelingt es ihnen, inmitten eines Krieges an zuverlässige Informationen zu kommen und mit den Menschen vor Ort zu sprechen? Das fragt Reporterin Tessniem den Ukraine-Korrespondenten der ARD, Vassili Golod, und Kriegsreporter Konstantin Flemig. In welchen Situationen die beiden Angst haben und warum ihre Arbeit so wichtig ist – das und mehr erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.

Tessniem hat Vassili noch einige Fragen mehr zu seiner Arbeit gestellt. Wenn du wissen möchtest, was Vassili noch Spannendes über seine Tätigkeit als Ausladskorrespondent zu berichten hat, schau dir das Video dazu in der ARD-Mediathek an.