Bye-Bye Braunkohle - Warum gibt es Streit um den Kohleausstieg?

„Hopp, hopp, hopp Kohlestopp“ – diesen Spruch kennt ihr vielleicht von den Fridays for Future-Demos. Die Bundesregierung hat nun einen Plan vorgestellt, der sagt, dass in Deutschland bald Schluss mit der Braunkohle sein soll. Aber warum? Und weshalb gibt es deswegen so viel Streit? Das möchte Mona herausfinden.

Dafür geht es für sie hoch hinaus, denn sie besucht Sven im Tagebau Garzweiler. Er baggert hier mit einem riesengroßen Bagger Braunkohle ab. Allerdings nicht mehr lange. Seine Meinung dazu erfährt Mona ebenso wie die von David und Christina von Fridays for Future. Die beiden engagieren sich für einen schnellen Braunkohleausstieg. Mona darf sie einen Tag lang bei einer Demo begleiten.