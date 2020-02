Sie sind winzig klein. Sie haben keine Beine. Und trotzdem können sie lange Wege zurücklegen und sich sogar über Ländergrenzen hinweg verbreiten: Viren. Auch das neuartige Coronavirus 2019-nCov hat das geschafft. Im Dezember 2019 erkrankten die ersten Menschen in China daran. Seitdem hat es sich vor allem in China verbreitet; aber auch in anderen Ländern sind Menschen betroffen.

Video starten, abbrechen mit Escape Corona, Grippe & Co - Der lange Weg der Viren. neuneinhalb . . 09:30 Min. . UT . Verfügbar bis 15.02.2025. Das Erste.

Jana will deshalb wissen, wie die kleinen Krankheitserreger so weit herumkommen – und wie wir uns vor ihnen schützen können. Sie besucht eine Virologin, die an einem Impfstoff gegen das neue Virus 2019-nCov forscht. Außerdem zeigt Jana gemeinsam mit einer Schulklasse: Wir alle können etwas tun, um es Viren möglichst schwer zu machen.