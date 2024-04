Legasthenie - Wenn Lesen und Schreiben schwer fällt

Buchstabensalat – das ist das, was Ben und Bruno oft sehen, wenn sie ein beschriebenes Blatt Papier vor sich liegen haben. Die zwei Brüder haben Legasthenie und deshalb große Probleme mit dem Schreiben und Lesen. Lange Texte lesen ist für sie zum Beispiel extrem anstrengend. Das hat verschiedene Ursachen und mit mangelnder Intelligenz oder Faulheit absolut nichts zu tun. Die beiden Brüder gehen sogar auf ein Gymnasium. Aber was anderen leichtfällt, müssen sie sich hier hart erarbeiten.

Video starten, abbrechen mit Escape Legasthenie – Wenn Lesen und Schreiben schwerfallen neuneinhalb – für dich mittendrin. . 09:26 Min. . UT . Verfügbar bis 01.02.2025. Das Erste.

Weil der Lernstoff in der Schule vor allem übers Lesen und Schreiben vermittelt wird, haben sie nämlich nicht nur in Deutsch Nachteile, sondern auch in vielen anderen Fächern. Was Legasthenie genau ist und wie man damit trotzdem gut durch die Schule kommen kann, das siehst du in dieser Folge von neuneinhalb.

Dieser Beitrag wurde 2020 produziert. Alle Aussagen und Fakten entsprechen diesem Stand und werden nicht aktualisiert.

Stand: 21.01.2020, 14:05 Uhr