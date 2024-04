Die Schule schwänzen und stattdessen einfach zu Hause bleiben? Manchmal klingt das verlockend! Aber was passiert, wenn man wirklich nicht hingeht und monatelang im Unterricht fehlt – so wie Izabel? In der achten Klasse ist sie einfach nicht mehr in die Schule zu gegangen. Fast zwei Jahre lang!

Video starten, abbrechen mit Escape Schwänzen - Null Bock auf Schule neuneinhalb. . 09:34 Min. . UT . Verfügbar bis 13.04.2029. Das Erste.

Robert erzählt sie, was der Grund dafür war und wie sie es dank eines Projekt für Schulverweigerer wieder zurück in den Unterricht geschafft hat. Was raten ehemalige Schulschwänzer anderen, die blau machen? Und warum ist Schule schwänzen strafbar? Antworten gibt´s in dieser Folge von neuneinhalb.

