neuneinhalb Extra - Europäische Union

Die Europäische Union ist eine Partnerschaft zwischen unabhängigen Staaten, die sich mit keinem anderen Zusammenschluss in der Welt vergleichen lässt. Insgesamt leben etwa 450 Millionen Menschen in der Gemeinschaft. Sie können sich innerhalb der Union frei bewegen und sich aussuchen, wo sie wohnen, studieren oder arbeiten möchten. Auch der Handel mit Waren oder Dienstleistungen ist innerhalb der EU besonders einfach, damit sich die Wirtschaft aller Länder gut entwickeln kann. Wie die EU-Länder zusammen arbeiten, wer über neue Gesetze entscheidet, oder welche Vorteile die Gemeinschaft für ihre Mitglieder hat – darüber kannst du in unserem EU-Extra mehr erfahren.