Fairer und umweltschonender Handel

Faire Schokolade - Kakao ohne bitteren Beigeschmack

Heute schon genascht? Gerade in der Weihnachtszeit essen wir besonders viel Schokolade, und viele Menschen schwören darauf, dass sie glücklich macht. Aber wie wird Schokolade eigentlich hergestellt? Warum geht es beim Anbau von Kakao oft alles andere als gerecht zu? Und was macht faire Schokolade anders? Das und mehr erfährst du in dieser Folge. | mehr