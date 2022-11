Faire Schokolade - Kakao ohne bitteren Beigeschmack

Schokolade ist die liebste Süßigkeit der Deutschen. Pro Jahr isst jede und jeder von uns durchschnittlich 9 Kilogramm! Und in der Weihnachtszeit greifen wir natürlich besonders gerne zu. Viele schwören darauf, dass Schokolade glücklich macht. Aber wie wird sie eigentlich hergestellt? Das schaut sich Robert in dieser Folge ganz genau an.

Er besucht eine Schokoladenfabrik und verfolgt den Weg von der Kakaobohne zur fertigen Tafel. Unser Heißhunger auf Schokolade hat aber auch eine Schattenseite. Warum? Und was faire Schokolade anders macht? Das erfährst du in dieser Folge.

Stand: 17.11.2022, 11:23 Uhr