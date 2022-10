Verantwortung für andere Menschen übernehmen – was das bedeutet, lernen die Siebtklässler*innen des Freien Christlichen Gymnasiums in Düsseldorf. Nikola zum Beispiel hilft in einer Kita mit und ist dort nicht nur Spielkamerad, sondern auch Streitschlichter und Tränentrockner.

Ehrenamt - So einfach kannst du Gutes tun neuneinhalb

Er hat dort eine Art Ehrenamt übernommen. Wie das wohl ist, ehrenamtlich zu helfen? Mona probiert es selbst aus und verbringt einen Nachmittag mit den Bewohner*innen eines Seniorenheims. Wie unterschiedlich Ehrenämter aussehen können und wie schön es ist, anderen zu helfen – das und mehr erfährst du in dieser Folge neuneinhalb.