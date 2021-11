Expedition Wattenmeer – Robert sucht die „Small Five"

Das Wattenmeer sieht auf den ersten Blick aus, wie eine riesige Fläche Matsch. Aber wenn man genau hinsieht, wimmelt es dort vor Leben. Robert will sich auf die Suche nach den berühmt berüchtigten 'Small Five' machen – also fünf kleinen Tieren, die für das Wattenmeer besonders wichtig sind.

Gemeinsam mit dem Wattexperten Dr. Gregor Scheiffarth geht er dafür auf eine Safari, bei der sie über den Meeresboden stapfen und mit einem Fischkutter in See stechen! Robert klärt das Geheimnis des verschwindenden Wassers und entdeckt Seehunde, Strandkrabben und Mini-Schnecken. Wieso das Watt und seine Bewohner in Gefahr sind und wie wir es schützen können? Das und mehr klären wir in dieser Folge neuneinhalb.