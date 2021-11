Überfischung

neuneinhalb Extra - Was ist Nachhaltigkeit?

'Nachhaltigkeit' als Begriff stammt ursprünglich aus der Forstwirtschaft des 17. Jahrhunderts. Damals entstand der Gedanke, dass man nicht mehr Bäume fällen soll, als auch nachwachsen können. Damit wollte man Rücksicht auf die nachfolgenden Generationen nehmen. Denn diese benötigen in späteren Zeiten auch noch Holz.

Nachhaltiges Denken spielt heute in vielen Bereichen unseres Lebens eine Rolle. In diesem neuneinhalb Extra haben wir Infos und Tipps für dich gesammelt. | mehr