Jeden Tag sind unzählige Boote auf den Meeren unterwegs, um Fische zu fangen. Aber unsere Meere sind nicht unerschöpflich und viele Fischarten gelten bereits als überfischt. Das heißt, es wird mehr gefangen als nachwachsen kann. Gesa trifft den Meeresbiologe Felix Mittermayer in Kiel. Er beschäftigt sich mit dem immer kleiner werdenden Dorsch-Bestand in der Ostsee, denn der muss sich dringend wieder erholen. Aber das ist gar nicht so einfach.

Leer gefischt? – Wie wir die Fische im Meer schützen können. neuneinhalb – für dich mittendrin. 09:28 Min. Verfügbar bis 06.11.2026. Das Erste.

Wie viele Dorsche es überhaupt noch in der Ostsee gibt, will Felix mit einem neuen Messgerät herausfinden. Dafür fährt er mit einem Fischerboot raus und bekommt es mit einem 'UFO' zu tun. Was es damit auf sich hat? Was wir gegen die Überfischung der Meere tun können? Und ob intelligente Netze eine Lösung sind? Darum geht’s in dieser Folge!

Stand: 28.10.2021, 10:44