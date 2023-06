Unterwasserlärm - Warum es im Meer zu laut ist

Liegt man im Sommer entspannt am Strand, mag man kaum glauben, dass es unter der Wasseroberfläche teilweise extrem laut ist! Unterwasserlärm in Meeren, Flüssen und Seen ist ein Problem, das in den letzten Jahrzehnten immer größer geworden ist. Warum es im Wasser so laut ist und was das für die Tiere bedeutet, die dort leben – das erfährt Reporter Robert von Wissenschaftler Jeff, mit dem er eine Bootstour zu den Seehundsandbänken in der Elbmündung macht.

Jeff erforscht, wie sich Unterwasserlärm auf Seehunde auswirkt. Was er und sein Team herausgefunden haben? Warum Unterwasserlärm für viele Tiere ein großes Problem ist? Und wie es im Wasser wieder leiser werden könnte? Darum geht es in dieser Folge neuneinhalb.

Stand: 30.05.2023, 10:58 Uhr