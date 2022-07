Egal, ob man die Nachrichten einschaltet oder die Zeitung aufschlägt – überall ist die Rede von der Ukraine. Denn dort herrscht seit einiger Zeit Krieg und inzwischen gehen sogar viele geflüchtete ukrainische Kinder bei uns in Deutschland zur Schule. Trotzdem wissen viele von uns kaum etwas über das Land im Osten Europas. Dabei gibt es so viel zu erzählen! In diesem neuneinhalb kompakt bekommst du spannende Fakten und Informationen rund um die Ukraine.